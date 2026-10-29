Россия ударила по Киеву баллистикой
Российские оккупанты вечером в четверг, 29 октября, атаковали Киев баллистикой, в столице раздаются взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Виталия Кличко и Воздушных сил ВСУ.
"Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях", - отметил Кличко.
В Воздушных силах сообщили о движении российских баллистических ракет в направлении Киева.
Местные паблики сообщают о по меньшей мере восьми прилетах баллистики по Левому берегу Киева. Под ударом мог быть Дарницкий мост.
В Дарницком районе попадание в складские здания. Есть пожар.
Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.
Обновлено 23:15
По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе во дворе одного из жилых комплексов горят обломки ракеты. По другому адресу взрывной волной выбило окна в жилом доме. На места следуют экстренные службы.
Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор готовит новые баллистические удары по Украине.
Глава государства сообщил о получении соответствующей информации от разведки и добавил, что Украина нуждается в силах, чтобы сбивать "все это российское зло".