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Россия ударила по Киеву баллистикой

22:52 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Россия ударила по Киеву баллистикой Фото: Киев под атакой баллистики 29 октября (Getty Images)
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Российские оккупанты вечером в четверг, 29 октября, атаковали Киев баллистикой, в столице раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Виталия Кличко и Воздушных сил ВСУ.

"Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях", - отметил Кличко.

В Воздушных силах сообщили о движении российских баллистических ракет в направлении Киева.

Местные паблики сообщают о по меньшей мере восьми прилетах баллистики по Левому берегу Киева. Под ударом мог быть Дарницкий мост.

В Дарницком районе попадание в складские здания. Есть пожар.
Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.

Обновлено 23:15

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе во дворе одного из жилых комплексов горят обломки ракеты. По другому адресу взрывной волной выбило окна в жилом доме. На места следуют экстренные службы.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор готовит новые баллистические удары по Украине.

Глава государства сообщил о получении соответствующей информации от разведки и добавил, что Украина нуждается в силах, чтобы сбивать "все это российское зло".

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