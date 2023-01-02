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За время ночной воздушной атаки на Киев сбили 20 российских целей

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Киев, Понедельник 02 января 2023 04:20
За время ночной воздушной атаки на Киев сбили 20 российских целей Фото: за время ночной воздушной атаки на Киев сбили 20 российских целей (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За время ночной воздушной атаки на Киев сбили 20 вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

Воздушная тревога длилась более 4 часов.

Ранее сообщалось о 16 сбитых воздушных целей России.

Напомним, как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, российские войска в ночь на 2 января запустили несколько волн "Шахедов". В Киеве были слышны взрывы.

Один из обломков дрона-камикадзе упал в Деснянском районе столицы. Был госпитализирован 19-летний мужчина.

Ранее силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями были уничтожены 6 ударных иранских дронов и одна высокоточная управляемая ракета.

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