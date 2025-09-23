В Киеве умерла роженица, пострадавшая от атаки 7 сентября: ее ребенок в тяжелом состоянии

Во время российского обстрела Киева 7 сентября в столице пострадала беременная женщина, к сожалению, она умерла.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе ГНУП.

По данным полиции, женщина умерла сегодня в больнице. Известно, что ее ребенок в тяжелом состоянии продолжает находиться в реанимации.

Что предшествовало

В ночь на 7 сентября Россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине, использовав более 800 средств воздушного нападения, среди которых были крылатые и баллистические ракеты. Той же ночью зафиксирован новый антирекорд по количеству примененных беспилотников, половину из которых составили дроны типа "Шахед".

Тогда дроны попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах. Кроме этого, Россия впервые атаковала здание правительства в центре Киева.

Сообщалось, что пострадали 20 человек, еще 2 человека погибли. Это была мать с трехмесячным сыном.