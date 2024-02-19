В Украине разработали дистанционно управляемую платформу для эвакуации раненых военных (фото)

Участники кластера Brave1 разработали транспортер на дистанционном управлении для эвакуации раненых военных с поля боя. Конструкция называется FoxTac.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Отмечается, что система полного привода позволяет дистанционно управляемой платформе ездить как на колесном ходу, так и на гусеничном.

Транспортер защищен от грязи и легко двигается по тяжелому бездорожью. Дистанция управления - до 700 метров, запас хода - до 10 км.

Именно этим роботом может управлять оператор в 700 метрах от того места, где лежит раненый. То есть оператор в безопасности, а это возможность и сохранить жизнь оператора, и спасти раненого.

Исследовательские образцы FoxTac успешно прошли предварительные испытания. Сейчас идет процедура кодификации, которая позволит поставлять дистанционную платформу в войска.

Фото: дистанционно управляемая платформа для эвакуации раненых военных FoxTac (t.me/zedigital)