В Киеве ухудшилось состояние воздуха: в чем причина

В Киеве утром 22 февраля зафиксировали ухудшение качества воздуха. Причиной этого является повышение концентрации пыли из-за маловетреной погоды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в столице фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли) из-за маловетреной погоды", - говорится в сообщении.
Из-за ухудшения состояния воздуха киевлянам рекомендуют:
Следить за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени - можно по ссылке и в приложении Киев Цифровой.
Фото: в Киеве загрязненный воздух (asm.kyivcity.gov.ua)
Напомним, на прошлой неделе появились информация о якобы вероятном существенном загрязнении воздуха над Украиной. Однако в Укргидрометцентре отмечали, что пыль в атмосфере над Украиной не фиксируется.
Также синоптики объясняли, как погода влияет на качество воздуха зимой и основные причины загрязнения воздуха.
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