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В Киеве ухудшилось состояние воздуха: в чем причина

Фото: в Киеве 22 февраля ухудшилось состояние воздуха (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве утром 22 февраля зафиксировали ухудшение качества воздуха. Причиной этого является повышение концентрации пыли из-за маловетреной погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в столице фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли) из-за маловетреной погоды", - говорится в сообщении.

Из-за ухудшения состояния воздуха киевлянам рекомендуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Следить за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени - можно по ссылке и в приложении Киев Цифровой.

 

Фото: в Киеве загрязненный воздух (asm.kyivcity.gov.ua)

 

Напомним, на прошлой неделе появились информация о якобы вероятном существенном загрязнении воздуха над Украиной. Однако в Укргидрометцентре отмечали, что пыль в атмосфере над Украиной не фиксируется.

Также синоптики объясняли, как погода влияет на качество воздуха зимой и основные причины загрязнения воздуха.

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КГГАКиевЗагрязнение воздуха