В Киеве ухудшилось состояние воздуха: в чем причина

Напомним, на прошлой неделе появились информация о якобы вероятном существенном загрязнении воздуха над Украиной. Однако в Укргидрометцентре отмечали, что пыль в атмосфере над Украиной не фиксируется.

Также синоптики объясняли, как погода влияет на качество воздуха зимой и основные причины загрязнения воздуха.

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