У Києві погіршився стан повітря: у чому причина

У Києві зранку 22 лютого зафіксували погіршення якості повітря. Причиною цього є підвищення концентрації пилу через маловітряну погоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у столиці фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу) через маловітряну погоду", - йдеться у повідомленні.
Через погіршення стану повітря киянам рекомендують:
Стежити за поточним станом якості повітря в режимі реального часу - можна за посиланням та в застосунку Київ Цифровий.
Фото: у Києві забруднене повітря (asm.kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, минулого тижня з'явилися інформація про нібито ймовірне суттєве забруднення повітря над Україною. Проте в Укргідрометцентрі зазначали, що пил в атмосфері над Україною не фіксується.
Також синоптики пояснювали, як погода впливає на якість повітря взимку та основні причини забруднення повітря.
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