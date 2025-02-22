У Києві погіршився стан повітря: у чому причина

"За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у столиці фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу) через маловітряну погоду", - йдеться у повідомленні.

Через погіршення стану повітря киянам рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Стежити за поточним станом якості повітря в режимі реального часу - можна за посиланням та в застосунку Київ Цифровий.

Фото: у Києві забруднене повітря (asm.kyivcity.gov.ua)