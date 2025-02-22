В Киеве ухудшилось состояние воздуха: в чем причина

В Киеве утром 22 февраля зафиксировали ухудшение качества воздуха. Причиной этого является повышение концентрации пыли из-за маловетреной погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Следить за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени - можно по ссылке и в приложении Киев Цифровой .

"По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в столице фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли) из-за маловетреной погоды", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе появились информация о якобы вероятном существенном загрязнении воздуха над Украиной. Однако в Укргидрометцентре отмечали, что пыль в атмосфере над Украиной не фиксируется.

Также синоптики объясняли, как погода влияет на качество воздуха зимой и основные причины загрязнения воздуха.

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