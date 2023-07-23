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В Киеве произошел пожар в многоквартирном доме: есть жертвы

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Киев, Воскресенье 23 июля 2023 20:02
В Киеве произошел пожар в многоквартирном доме: есть жертвы Фото: в Киеве произошел пожар в многоквартирном доме (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

В одном из многоквартирных домов столицы произошел пожар. В результате инцидента есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

"23 июля в 14:56 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в 15-этажном жилом доме на ул. Эрнста, что в Соломенском районе столицы", - сообщили в ГСЧС.

По прибытию на место происшествия бойцы установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 10 этаже.

Ликвидация пожара

По данным спасателей, в 15:24 спасатели локализовали возгорание на площади 20 кв. м, а уже в 15:34 - ликвидировали.

"Во время тушения пожара было обнаружено тело человека. Также, один человек пострадал, а двое были выведены на свежий воздух", - сообщили в службе.

Фото: в Киеве произошел пожар в многоквартирном доме (t.me/dsns_telegram)

Сейчас обстоятельства и причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Пожары в Киеве и области

Напомним, в начале месяца в Киеве начался сильный пожар на автозаправочной станции после того, как машина врезалась в бензоколонку.

Также мы писали, что 11 июля в одном из населенных пунктов Киевской области начался пожар после падения обломков российских дронов-камикадзе "Шахед".

Недавно в Киевской области также произошел пожар в элитном ресторане Queen Country Club.

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