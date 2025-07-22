Правительство планирует централизованно закупать мобильные укрытия: где будут устанавливать

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины начало работу над централизованной закупкой мобильных укрытий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook агентства.

"Агентство восстановления объявляет о проведении предварительных рыночных консультаций относительно первичных (мобильных) укрытий. Цель объявленных рыночных консультаций - анализ рынка через сбор рекомендаций и информации от субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении. В агентстве добавили, что мобильные укрытия будут закуплены территориальным общинам для установки в местах возможного скопления людей на местности: на остановках транспорта, в парках, местах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других объектов социальной инфраструктуры, с учетом требований к безопасности в сфере гражданской защиты. Одним из условий участия в предстоящих тендерах является опыт поставки - примеры реализованных проектов в Украине или за рубежом и поставки для нужд областных военных администраций, органов местного самоуправления, военных и тому подобное.