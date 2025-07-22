Правительство планирует централизованно закупать мобильные укрытия: где будут устанавливать
Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины начало работу над централизованной закупкой мобильных укрытий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook агентства.
"Агентство восстановления объявляет о проведении предварительных рыночных консультаций относительно первичных (мобильных) укрытий. Цель объявленных рыночных консультаций - анализ рынка через сбор рекомендаций и информации от субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.
В агентстве добавили, что мобильные укрытия будут закуплены территориальным общинам для установки в местах возможного скопления людей на местности: на остановках транспорта, в парках, местах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других объектов социальной инфраструктуры, с учетом требований к безопасности в сфере гражданской защиты.
Одним из условий участия в предстоящих тендерах является опыт поставки - примеры реализованных проектов в Украине или за рубежом и поставки для нужд областных военных администраций, органов местного самоуправления, военных и тому подобное.
Развитие мобильных укрытий
За последние годы мобильные укрытия начали появляться в ряде городов Украины: Харькове, Кривом Роге, Краматорске, Днепре и др.
При этом ранее сообщалось, что государство утвердило стандарты на производство мобильных укрытий, но до сих пор не разработало нормативы на ввод этих объектов в эксплуатацию, в частности, в ряде городов уже есть уголовные дела, связанные с установлением подобных защитных сооружений.
Ранее руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко упрекнул городские власти столицы, что в городе нет ни одного модульного укрытия. И заявил, что вынесет на рассмотрение Совета обороны Киева вопрос установления таких укрытий за средства столичной общины.
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