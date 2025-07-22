ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Правительство планирует централизованно закупать мобильные укрытия: где будут устанавливать

Вторник 22 июля 2025 13:03
UA EN RU
Правительство планирует централизованно закупать мобильные укрытия: где будут устанавливать Фото: правительство планирует централизованно закупать мобильные укрытия: где будут устанавливать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины начало работу над централизованной закупкой мобильных укрытий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook агентства.

"Агентство восстановления объявляет о проведении предварительных рыночных консультаций относительно первичных (мобильных) укрытий. Цель объявленных рыночных консультаций - анализ рынка через сбор рекомендаций и информации от субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что мобильные укрытия будут закуплены территориальным общинам для установки в местах возможного скопления людей на местности: на остановках транспорта, в парках, местах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других объектов социальной инфраструктуры, с учетом требований к безопасности в сфере гражданской защиты.

Одним из условий участия в предстоящих тендерах является опыт поставки - примеры реализованных проектов в Украине или за рубежом и поставки для нужд областных военных администраций, органов местного самоуправления, военных и тому подобное.

Развитие мобильных укрытий

За последние годы мобильные укрытия начали появляться в ряде городов Украины: Харькове, Кривом Роге, Краматорске, Днепре и др.

При этом ранее сообщалось, что государство утвердило стандарты на производство мобильных укрытий, но до сих пор не разработало нормативы на ввод этих объектов в эксплуатацию, в частности, в ряде городов уже есть уголовные дела, связанные с установлением подобных защитных сооружений.

Ранее руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко упрекнул городские власти столицы, что в городе нет ни одного модульного укрытия. И заявил, что вынесет на рассмотрение Совета обороны Киева вопрос установления таких укрытий за средства столичной общины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
За сутки россияне потеряли на фронте 1090 солдат и много техники, - Генштаб
За сутки россияне потеряли на фронте 1090 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе