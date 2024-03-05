В Киеве начался сильный пожар на Осокорках

Как отметили спасатели, возле озера Тяглое горит сухая трава.

При этом в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что причина пожара пока неизвестна, ее установят позже.

О пожаре уже пишут в столичных Telegram-каналах. Там сообщают, что она началась на Осокорковских лугах.

Фото: пожар на Осокорках (скриншот)

Пожары в Киеве

Напомним, сегодня, 5 марта, на территории столичного рынка на Борщаговке произошло возгорание.

Спасатели в комментарии РБК-Украина рассказали, что загорелось два киоска.

Также в начале декабря прошлого года в Киеве начался пожар в котельном помещении здания СТО.