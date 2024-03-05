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В Киеве начался сильный пожар на Осокорках

Киев, Вторник 05 марта 2024 19:42
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В Киеве начался сильный пожар на Осокорках Иллюстративное фото: в Киеве начался сильный пожар на Осокорках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Дарницком районе Киева на Осокорках начался сильный пожар на открытой местности.

Об этом РБК-Украина сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в городе Киев.

Как отметили спасатели, возле озера Тяглое горит сухая трава.

При этом в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что причина пожара пока неизвестна, ее установят позже.

О пожаре уже пишут в столичных Telegram-каналах. Там сообщают, что она началась на Осокорковских лугах.

В Киеве начался сильный пожар на Осокорках

Фото: пожар на Осокорках (скриншот)

Пожары в Киеве

Напомним, сегодня, 5 марта, на территории столичного рынка на Борщаговке произошло возгорание.

Спасатели в комментарии РБК-Украина рассказали, что загорелось два киоска.

Также в начале декабря прошлого года в Киеве начался пожар в котельном помещении здания СТО.

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Киев Осокорки Дарница Пожар
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