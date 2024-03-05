В Киеве начался сильный пожар на Осокорках
В Дарницком районе Киева на Осокорках начался сильный пожар на открытой местности.
Об этом РБК-Украина сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в городе Киев.
Как отметили спасатели, возле озера Тяглое горит сухая трава.
При этом в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что причина пожара пока неизвестна, ее установят позже.
О пожаре уже пишут в столичных Telegram-каналах. Там сообщают, что она началась на Осокорковских лугах.
Фото: пожар на Осокорках (скриншот)
Пожары в Киеве
Напомним, сегодня, 5 марта, на территории столичного рынка на Борщаговке произошло возгорание.
Спасатели в комментарии РБК-Украина рассказали, что загорелось два киоска.
Также в начале декабря прошлого года в Киеве начался пожар в котельном помещении здания СТО.
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