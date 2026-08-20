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Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Киеве после удара РФ могут возникнуть проблемы с горячей водой, - Кличко

18:56 20.08.2026 Чт
2 мин
В результате вражеского обстрела есть пострадавшие, один человек погиб
aimg Валерий Ульяненко
Фото: РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Киеве (Getty Images)

Россия впервые за долгое время ударила по объекту критической инфраструктуры в Киеве. Это может привести к проблемам с водой для жителей нескольких районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.

"Сегодня, во второй половине дня, в столице, фактически впервые за несколько последних месяцев был целенаправленно атакован объект критической инфраструктуры. Перебои с подачей горячей воды могут быть у жителей Деснянского и части Днепровского районов", - рассказал Кличко.

Он добавил, что специалисты уже начали работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Кроме того, согласно предварительной информации, в Голосеевском районе в результате российского обстрела были травмированы два человека. Кроме того, спасатели обнаружили на месте удара одного погибшего.

"Одного погибшего и двух пострадавших обнаружили в помещении бизнес-центра в Голосеевском районе, где обломки БПЛА упали на здание. Спасатели продолжают разведку в здании", - отметил мэр столицы.

Обновлено в 19:53

В полиции Киева сообщили, что документируют последствия вражеского удара по бизнес-центру в Голосеевском районе столицы. Отмечается, что в результате обстрела дронами погиб 50-летний мужчина, два человека травмированы.

Фото: последствия удара по Голосеевскому району (полиция Киева)

На месте обстрела работают профильные службы, полиция фиксирует последствия атаки, принимает заявления от граждан и оказывает необходимую помощь пострадавшим.

Ночной обстрел Киева

Напомним, в ночь на сегодняшний день страна-агрессорка нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и области. Воздушная тревога в столице длилась около девяти часов, а основной удар пришелся на Киевщину.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что ночной обстрел повредил 30 жилых домов, школу, больницу и детсад. По состоянию на сейчас в Киеве известно о 15 погибших.

Отметим, во время ночных обстрелов оккупанты ударили по Броварскому району, где под ударом оказалась нефтебаза сети KLO.

Кроме того, существенные разрушения получили логистические центры известных брендов - россияне сознательно ударили по складам "Форы" и Yves Rocher.

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