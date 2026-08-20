В Киеве после удара РФ могут возникнуть проблемы с горячей водой, - Кличко

"Сегодня, во второй половине дня, в столице, фактически впервые за несколько последних месяцев был целенаправленно атакован объект критической инфраструктуры. Перебои с подачей горячей воды могут быть у жителей Деснянского и части Днепровского районов", - рассказал Кличко.

Он добавил, что специалисты уже начали работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Кроме того, согласно предварительной информации, в Голосеевском районе в результате российского обстрела были травмированы два человека. Кроме того, спасатели обнаружили на месте удара одного погибшего.

"Одного погибшего и двух пострадавших обнаружили в помещении бизнес-центра в Голосеевском районе, где обломки БПЛА упали на здание. Спасатели продолжают разведку в здании", - отметил мэр столицы.

Обновлено в 19:53

В полиции Киева сообщили, что документируют последствия вражеского удара по бизнес-центру в Голосеевском районе столицы. Отмечается, что в результате обстрела дронами погиб 50-летний мужчина, два человека травмированы.

Фото: последствия удара по Голосеевскому району (полиция Киева)

На месте обстрела работают профильные службы, полиция фиксирует последствия атаки, принимает заявления от граждан и оказывает необходимую помощь пострадавшим.

Ночной обстрел Киева

Напомним, в ночь на сегодняшний день страна-агрессорка нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и области. Воздушная тревога в столице длилась около девяти часов, а основной удар пришелся на Киевщину.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что ночной обстрел повредил 30 жилых домов, школу, больницу и детсад. По состоянию на сейчас в Киеве известно о 15 погибших.