В Киеве после прорыва водопровода образовалась пропасть: движение частично перекрыто

В Днепровском районе Киева образовался большой провал на месте прорыва водопроводной сети, который произошел накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "КИЕВ24" .

На бульваре Верховной Рады в Киеве образовалась пропасть в результате порыва водопровода (фото: "КИЕВ24")

Из-за провала затруднено движение транспорта. Частично перекрыта одна полоса движения на отрезке от улицы Сергея Набоки до улицы Строителей.

Утром 18 декабря на месте инцидента работают аварийные бригады, которые ликвидируют последствия прорыва и укрепляют участок дорожного покрытия.

Авария на водопроводе в Киеве

Напомним, в среду, 17 декабря, на бульваре Верховной Рады в Киеве прорвало магистральную трубу холодного водоснабжения большого диаметра (600 мм). Из-за этого улицы подтопило, движение транспорта затруднилось, а в соцсетях появились видео, где машины едут буквально по воде.

Коммунальные службы оперативно начали ликвидировать последствия аварии, на месте работали бригады "Киевводоканала" и дорожники. Из-за подмыва грунта образовался провал, поэтому полиция частично перекрыла движение по одной полосе. Давление в сети снизили, чтобы безопасно провести ремонт.

После завершения работ обещают восстановить дорожное покрытие и полноценное движение для автомобилей и пешеходов.

РБК-Украина также рассказывало о рекомендациях Минздрава для украинцев на случай отключений электроэнергии, когда может исчезать централизованное водоснабжение. Специалисты объясняют, сколько воды нужно человеку в сутки, как сформировать домашний запас, правильно хранить воду и поддерживать личную гигиену в сложных условиях, чтобы избежать распространения инфекций и рисков для здоровья.