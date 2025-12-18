ua en ru
В Киеве после прорыва водопровода образовалась пропасть: движение частично перекрыто

Четверг 18 декабря 2025 11:52
В Киеве после прорыва водопровода образовалась пропасть: движение частично перекрыто Фото: В Киеве образовалась пропасть на дороге (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Днепровском районе Киева образовался большой провал на месте прорыва водопроводной сети, который произошел накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "КИЕВ24".

Утром 18 декабря на месте инцидента работают аварийные бригады, которые ликвидируют последствия прорыва и укрепляют участок дорожного покрытия.

Из-за провала затруднено движение транспорта. Частично перекрыта одна полоса движения на отрезке от улицы Сергея Набоки до улицы Строителей.

На бульваре Верховной Рады в Киеве образовалась пропасть в результате порыва водопровода (фото: "КИЕВ24")

Авария на водопроводе в Киеве

Напомним, в среду, 17 декабря, на бульваре Верховной Рады в Киеве прорвало магистральную трубу холодного водоснабжения большого диаметра (600 мм). Из-за этого улицы подтопило, движение транспорта затруднилось, а в соцсетях появились видео, где машины едут буквально по воде.

Коммунальные службы оперативно начали ликвидировать последствия аварии, на месте работали бригады "Киевводоканала" и дорожники. Из-за подмыва грунта образовался провал, поэтому полиция частично перекрыла движение по одной полосе. Давление в сети снизили, чтобы безопасно провести ремонт.

После завершения работ обещают восстановить дорожное покрытие и полноценное движение для автомобилей и пешеходов.

РБК-Украина также рассказывало о рекомендациях Минздрава для украинцев на случай отключений электроэнергии, когда может исчезать централизованное водоснабжение. Специалисты объясняют, сколько воды нужно человеку в сутки, как сформировать домашний запас, правильно хранить воду и поддерживать личную гигиену в сложных условиях, чтобы избежать распространения инфекций и рисков для здоровья.

Киев Ограничение движения
