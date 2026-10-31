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В Киеве после атаки дронов проблемы с водой: какие районы без водоснабжения

00:14 31.10.2026 Сб
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aimg Екатерина Коваль
В Киеве после атаки дронов проблемы с водой: какие районы без водоснабжения Фото: после атаки дронов часть районов Киева осталась без воды (Getty Images)
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Вечером 30 октября российские дроны трижды попали в один из объектов критической инфраструктуры Киева. Из-за обесточивания в столице упало давление в системе водоснабжения, часть районов осталась без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Из-за удара дронов обесточились несколько объектов критической инфраструктуры, и в системе водоснабжения упало давление. Энергетики работают над тем, чтобы восстановить питание.

Ситуация по районам

  • Оболонский – водоснабжение уже возобновили;
  • Святошинский, Подольский и Шевченковский - вода подается с пониженным давлением;
  • левый берег (Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы), а также Печерский, Соломенский и Голосеевский - без воды.

Аварийные работы продолжаются.

Удар по критической инфраструктуре Киева произошел около 22:00. Сразу после этого в столице начались перебои со светом и водой, на место выехали экстренные службы. В тот же вечер в одной из квартир многоэтажки в Шевченковском районе произошел взрыв, поврежден автобус на остановке рядом. Обстоятельства взрыва выясняется полицией.

Перебои с электроснабжением в столице происходят все чаще. 21 октября из-за атаки в городе ввели частичные аварийные отключения, а 25 октября из-за аварии в сети без света остались три района.

Только через неделю так называемого "энергетического перемирия" кафиры 76 раз атаковали энергообъекты Украины.

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