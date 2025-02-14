Поджигали авто ВСУ по заказу РФ: СБУ задержали шестерых подростков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Правоохранители сообщили, что совместно со Службой безопасности Украины задержали подростков, которым вражеские спецслужбы обещали деньги за поджог автомобилей военнослужащих, хотя даже не выплатили.

Фото: правоохранители задержали подростков, которые жгли машины ВСУ (t.me/UA_National_Police)

"Все фигуранты - искатели "легких заработков" в Телеграмм-каналах, а их кураторы - российские спецслужбы. Во время обысков у злоумышленников изъяты мобильные телефоны с доказательствами их подрывной деятельности в пользу РФ", - пояснили в полиции.

В то же время правоохранители отметили, что приспешникам врага грозит до десяти лет лишения свободы.