В Киеве подростки включали российскую музыку после атаки на Сумы: ими занялись полиция и СБУ

Что случилось в Киеве

В воскресенье, 13 апреля в сети появилось видео, на котором подростки слушают русскую музыку, а когда автор ролика сделала им замечание, то они начали громко смеяться. Они игнорировали прохожих и даже смеялись над ними. Вместо того, чтобы выключить музыку, ребята сделали ее еще громче.

Как сообщает полиция столицы, инцидент получил огласку после того, как видео с места происшествия появилось в соцсетях. Известно, что происшествие произошло в Киеве на Подоле. Группа молодых людей слушала российскую музыку после российской ракетной атаки на Сумы, где погибли люди.

Какое наказание грозит ребятам

Правоохранители совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины оперативно установили личности всех участников. Это двое 17-летних местных жителей и 20-летний житель Киевской области. По их словам, они находились в состоянии алкогольного опьянения, потому что накануне распивали спиртное, которое приобрел их старший товарищ.

Полицейские составили на нарушителей административные протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 178 (распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в пьяном виде) Кодекса Украины об админправонарушениях. Кроме того, родителей несовершеннолетних тоже привлекли к ответственности по ст. 184 КУоАП - за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Сейчас со всеми фигурантами работают сотрудники СБУ (фото: Полиция Киева)