В Киеве подростки включали российскую музыку после атаки на Сумы: ими занялись полиция и СБУ

В Киеве подростки смеялись над людьми и включали русскую музыку на улице - сразу после ракетной атаки на Сумы. Их уже нашла полиция, делом занимается СБУ.
РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в городе Киеве рассказывает, какое наказание грозит юношам.
В воскресенье, 13 апреля в сети появилось видео, на котором подростки слушают русскую музыку, а когда автор ролика сделала им замечание, то они начали громко смеяться. Они игнорировали прохожих и даже смеялись над ними. Вместо того, чтобы выключить музыку, ребята сделали ее еще громче.
Как сообщает полиция столицы, инцидент получил огласку после того, как видео с места происшествия появилось в соцсетях. Известно, что происшествие произошло в Киеве на Подоле. Группа молодых людей слушала российскую музыку после российской ракетной атаки на Сумы, где погибли люди.
Правоохранители совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины оперативно установили личности всех участников. Это двое 17-летних местных жителей и 20-летний житель Киевской области. По их словам, они находились в состоянии алкогольного опьянения, потому что накануне распивали спиртное, которое приобрел их старший товарищ.
Полицейские составили на нарушителей административные протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 178 (распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в пьяном виде) Кодекса Украины об админправонарушениях. Кроме того, родителей несовершеннолетних тоже привлекли к ответственности по ст. 184 КУоАП - за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
Сейчас со всеми фигурантами работают сотрудники СБУ (фото: Полиция Киева)
В Украине продолжается обсуждение возможности блокировки песен на русском языке на стриминговых платформах. После подачи соответствующей электронной петиции правительство и профильные министерства рассматривают этот вопрос, учитывая законодательные и технические аспекты.
Министерство культуры и информационной политики сообщило, что петиция передана на рассмотрение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, который имеет полномочия вести переговоры с иностранными стриминговыми платформами.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в ответе на петицию отметил, что сейчас в украинском законодательстве и международном праве отсутствуют правовые основания для запрета музыкального контента по языковому признаку. В то же время правительство работает над гармонизацией национального законодательства с европейскими нормами, в частности в сфере цифровых услуг, что может повлиять на регулирование такого контента в будущем.
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