У Києві підлітки вмикали російську музику після атаки на Суми: ними зайнялися поліція та СБУ

У Києві підлітки глузували з людей і вмикали російську музику на вулиці - одразу після ракетної атаки на Суми. Їх уже знайшла поліція, справою займається СБУ.
РБК-Україна із посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві розповідає, яке покарання загрожує юнакам.
У неділю, 13 квітня у мережі з’явилося відео, на якому підлітки слухають російську музику, а коли авторка ролика зробила їм зауваження, то вони почали голосно сміятися. Вони ігнорували перехожих та навіть глузували з них. Замість того, щоб вимкнути музику, хлопці зробили її ще гучнішою.
Як повідомляє поліція столиці, інцидент набув розголосу після того, як відео з місця події з’явилося у соцмережах. Відомо, що подія сталася у Києві на Подолі. Група молодиків слухала російську музику після російської ракетної атаки на Суми, де загинули люди.
Правоохоронці спільно зі співробітниками Служби безпеки України оперативно встановили особи всіх учасників. Це двоє 17-річних місцевих мешканців та 20-річний житель Київської області. За їхніми словами, вони перебували у стані алкогольного сп’яніння, бо напередодні розпивали спиртне, яке придбав їхній старший товариш.
Поліцейські склали на порушників адміністративні протоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) та 178 (розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява у п’яному вигляді) Кодексу України про адмінправопорушення. Крім того, батьків неповнолітніх теж притягнули до відповідальності за ст. 184 КУпАП - за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.
Наразі з усіма фігурантами працюють співробітники СБУ (фото: Поліція Києва)
В Україні триває обговорення можливості блокування пісень російською мовою на стримінгових платформах. Після подання відповідної електронної петиції уряд та профільні міністерства розглядають це питання, зважаючи на законодавчі та технічні аспекти.
Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що петицію передано на розгляд Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яка має повноваження вести переговори з іноземними стримінговими платформами.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповіді на петицію зазначив, що наразі в українському законодавстві та міжнародному праві відсутні правові підстави для заборони музичного контенту за мовною ознакою. Водночас уряд працює над гармонізацією національного законодавства з європейськими нормами, зокрема у сфері цифрових послуг, що може вплинути на регулювання такого контенту в майбутньому.
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