ua en ru
Пт, 30 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Киеве во время ремонтных работ умер сотрудник "Киевтеплоэнерго" во время ремонтных работ

Киев, Пятница 30 января 2026 23:09
UA EN RU
В Киеве во время ремонтных работ умер сотрудник "Киевтеплоэнерго" во время ремонтных работ Иллюстративное фото: киевские ТЭЦ пострадали от терактов России (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Киеве во время ремонтных робот на одном из объектов критической инфраструктуры умер сотрудник "Киевтеплоэнерго". Ему было 66 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"На одном из объектов критической инфраструктуры во время работы умер 66-летний работник "Киевтеплоэнерго", - сказано в сообщении.

По сообщению КГГА, установить причины смерти должны судмедэксперты. Каких-либо подробностей относительно инцидента не раскрывается. В КГГА выразили соболезнования семье и коллегам умершего.

Напомним, недавно в Киеве во время аварийно-восстановительных работ на энергетическом объекте погиб 31-летний спасатель. Трагедия произошла во время ликвидации последствий российского удара по энергетической инфраструктуре столицы.

Также ранее в Киеве городские власти сообщали о смерти работника аварийной бригады, который умер из-за чрезмерной нагрузки. А в среду, 21 января, погиб бывший руководитель "Укрэнерго" Алексей Брехт - его поразило током во время ликвидации последствий теракта РФ на энергетическом объекте.

Отметим также, что по состоянию на 30 января в Киеве продолжается восстановление теплоснабжения и света в домах, поврежденных во время обстрелов и аварий. Самая сложная ситуация - на Троещине, где без отопления остаются около 350 домов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевтеплоэнерго Отопительный сезон Война в Украине
Новости
Мерц скептически отреагировал на идею европейских миротворцев в Украине, - Politico
Мерц скептически отреагировал на идею европейских миротворцев в Украине, - Politico
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве