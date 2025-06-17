В Киеве во время обстрела были повреждены здания и сооружения КПИ

Массированный обстрел в ночь на 17 июня

Этой ночью Россия осуществила массированный ракетный удар по территории Украины, больше всего пострадали Киев и Одесса.

В столице самые сильные удары пришлись по Соломенскому району - российские войска попали баллистической ракетой в жилой девятиэтажный дом. В результате атаки в Киеве погибли более десяти человек, еще несколько сотен получили ранения. Среди жертв есть гражданин Соединенных Штатов Америки (США).

В Одессе в результате обстрела один человек погиб, еще 17 были травмированы.

РБК-Украина подготовило репортаж из столицы, которая подверглась одной из самых масштабных атак со стороны российской армии.

Согласно данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), во время обстрела враг выпустил 472 средства воздушного нападения.

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