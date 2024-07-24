В Харьковской области в одном из подразделений произошла стрельба: есть погибшие и раненые

В Харьковской области из-за личного конфликта в одном из подразделений произошла стрельба. В результате инцидента трое военнослужащих погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" в Telegram .

"Сегодня в Харьковской области в одном из подразделений, военнослужащими, на основе личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие", - сказано в сообщении ОСГВ.

В результате стрельбы известно о трех погибших военных и четырех раненых - их оперативно госпитализировали. Состояние раненых - тяжелые.

"На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВС Украины и правоохранительные органы", - уточнили в Оперативно-стратегической группировке войск.