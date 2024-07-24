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В Харьковской области в одном из подразделений произошла стрельба: есть погибшие и раненые

Среда 24 июля 2024 22:32
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В Харьковской области в одном из подразделений произошла стрельба: есть погибшие и раненые Иллюстративное фото: в одном из подразделений произошел дружественный огонь (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Харьковской области из-за личного конфликта в одном из подразделений произошла стрельба. В результате инцидента трое военнослужащих погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" в Telegram.

"Сегодня в Харьковской области в одном из подразделений, военнослужащими, на основе личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие", - сказано в сообщении ОСГВ.

В результате стрельбы известно о трех погибших военных и четырех раненых - их оперативно госпитализировали. Состояние раненых - тяжелые.

"На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВС Украины и правоохранительные органы", - уточнили в Оперативно-стратегической группировке войск.

Напомним, о большом количестве конфликтов, которые приводили к дружественному огню, известно в рядах армии российских оккупантов.

В частности, ранее СБУ сообщала о том, как российский БТР открыл огонь по своим же солдатам.

Также о случаях дружественного огня среди оккупантов писали и росСМИ.

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