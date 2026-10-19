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В Киеве на Печерске произошла стрельба в ТЦК, ранены полицейские и военные

20:21 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Иван Носальский
В Киеве на Печерске произошла стрельба в ТЦК, ранены полицейские и военные Иллюстративное фото: в Киеве была стрельба в ТЦК (Getty Images)
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В Печерском районе Киева в здании ТЦК раздалась стрельба. Предварительно, огонь открыл мужчина, которого туда доставили за нарушение правил мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины в Telegram.

Правоохранители отметили, что в результате стрельбы были ранены трое полицейских и трое военнослужащих. Пострадавших госпитализировали, им предоставляют необходимую медицинскую помощь.

При этом стрелок был задержан. На месте работает следственно-оперативная группа территориального и главного управления полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Обновлено 20:45

В Киевском областном ТЦК и СП сообщили, что около 19:00 в помещение Печерского районного ТЦК доставили гражданина за нарушение закона о мобилизации.

Во время проверки мужчина достал оружие и открыл огонь по полицейским и военнослужащим. Пострадали 3 полицейских и 3 военнослужащих.

"Стрелка задержали, на месте происшествия работают правоохранительные органы и следственно-оперативные группы. Все обстоятельства выясняются", - уточнили в ТЦК.

Стрельба по военным ТЦК

Напомним, 2 августа в Одессе мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК. Неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета.

В результате инцидента были ранены четверо военнослужащих ТЦК.

Это уже далеко не первый случай, когда во время процесса мобилизации нарушители открывают огонь. Похожий случай также произошел в Днепре 4 мая.

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