В Киеве оштрафовали военных, которые ехали сбивать "Шахеды"? Что говорят в полиции

В сети появились слухи о том, что в Киеве патрульные оштрафовали за превышение скорости мобильную огневую группу, когда она ехала сбивать "Шахеды". В полиции разъяснили ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева в Facebook .

Слухи в сети

В сети распространилась информация, что патрульные в Киеве якобы оштрафовали водителя мобильной огневой группы, которая направлялась на боевую позицию из-за угрозы дронов из Черниговской области.

Авто Land Rover ехало со скоростью 79 километров в час. Полицейский якобы задержал военных, чтобы "оформить все правильно".

Реакция полиции

В полиции подтвердили, что 23 августа в 16:50 полицейские остановили на Броварском проспекте Land Rover, движущийся со скоростью 79 км/ч. В автомобиле находились водитель и пассажир в военной форме.

"Водитель не возражал, что нарушил ПДД и попросил как можно быстрее составить административные материалы", - добавили правоохранители.

Поскольку военнослужащие и другие лица несут ответственность на общих основаниях, патрульные вынесли постановление на водителя Land Rover по ч. 1 ст. 122 (Нарушение скоростного режима) КУоАП.

При этом на момент составления админматериалов воздушная тревога была объявлена только в Черниговской и Сумской областях. В Киеве и Киевской области ее не было.

"Военные направлялись для выполнения только предстоящей задачи. Водитель согласился с правонарушением и даже захотел оплатить штраф в размере 340 гривен с помощью электронного терминала на месте", - объяснили в полиции.