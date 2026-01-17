ua en ru
Сб, 17 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве без отопления остаются около 50 домов

Киев, Суббота 17 января 2026 09:50
UA EN RU
В Киеве без отопления остаются около 50 домов Иллюстративное фото: в Киеве без отопления остаются около 50 домов (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве по состоянию на утро субботы, 17 января, около 50 многоэтажек до сих пор остаются без отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

"Без тепла сейчас около 50 домов из 6 000, которые оставались без теплоснабжения после атаки врага на критическую инфраструктуру Киева 9 января", - сообщил Кличко.

По его словам, городские службы продолжают 24/7 восстанавливать поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами.

Проблемы с отоплением в Киеве

В начале января в результате серии российских атак по энергетическим объектам Киева была повреждена критическая инфраструктура, из-за чего в столице ввели аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщили в КГВА, по состоянию на утро 16 января в городе уже нет домов без постоянного электроснабжения, однако около 127 домов до сих пор оставалось без отопления.

Из-за замерзания систем фиксируют многочисленные прорывы теплотрасс в многоквартирных домах - повреждения зафиксированы почти во всех районах Киева.

В КГГА отмечают, что установка генераторов является оптимальным решением для многоэтажек с собственной инженерной инфраструктурой, где возникают проблемы с теплоснабжением во время обесточиваний.

Кроме того, 14 января в Украине ввели чрезвычайную ситуацию в энергетической сфере после серии массированных ударов РФ по объектам энергетики.

В связи с этим власти приняли решение частично ослабить комендантский час - гражданам разрешили передвигаться ночью, но исключительно для того, чтобы добраться до "Пунктов несокрушимости".

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Отопительный сезон Война в Украине
Новости
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа