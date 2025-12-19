В Киеве обновили графики отключений света

В Киеве обновили графики стабилизационных отключений света на сегодня, 19 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Судя по обновленным графикам, в нескольких очередях увеличилось количество часов с отключением электроэнергии.

"Киев: обновленные графики отключений на 19 декабря. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - отметили в ДТЭК.

Отключение света в Украине

Напомним, в большинстве регионов Украины сегодня, 19 декабря, продолжат действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей.

РБК-Украина ранее со ссылкой на ДТЭК объясняло разницу между блэкаутом и экстренными отключениями: последние являются контролируемой мерой и не означают полного коллапса энергосистемы, тогда как блэкаут предполагает ее полный распад и длительное восстановление.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко отметил, что самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас наблюдается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях, которые регулярно подвергаются ударам по энергетической инфраструктуре.

В то же время ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла о том, что в результате пересмотра списка объектов критической инфраструктуры в Украине удалось высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.

Она отметила, что такой шаг позволит сократить продолжительность действия графиков отключений света.