В Киеве обновили графики отключений света: когда будут выключать электроэнергию

Вторник 04 ноября 2025 11:44
В Киеве обновили графики отключений света: когда будут выключать электроэнергию Фото: в Киеве обновили графики отключений света (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве сегодня днем, 4 ноября, ввели новые графики стабилизационных отключений электроэнергии. В зависимости от очереди, света не будет от 2,5 до 3 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Киев: получили новые команды от "Укрэнерго" на 4 ноября. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - говорится в сообщении ДТЭК.

Ситуация в энергетике в Украине

Ранее стало известно, что в Украине сегодня, 4 ноября, снова будут действовать графики отключения света. Свет будут выключать как у промышленных, так и у бытовых пользователей.

При этом вчера из-за солнечной и теплой погоды отменялись графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленности.

В Украине сейчас фиксируется повышенное потребление электроэнергии, что связано как с последствиями российских обстрелов, так и с наступлением холодов, а также с ростом уровня энергопотребления в начале рабочей недели.

Чаще всего графики отключений применяются в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что российские войска изменили подход и перешли к тактике так называемой "выжженной земли". Это произошло после того, как предыдущие массированные атаки не привели к разрушению украинской энергосистемы.

Как отмечают в "Укрэнерго", главная задача сейчас - поддержать стабильную работу энергосети. В то же время из-за снижения температуры и постоянных российских обстрелов пока невозможно спрогнозировать графики отключений на длительный период.

ДТЭК Киев Графики отключения света Электроэнергия Вторжение России в Украину
