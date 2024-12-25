В Киеве обновили графики отключений света, введенные из-за ракетной атаки

Прогноз на зиму

Как заявили в МВФ, энергетическая ситуация этой зимой в Украине будет очень сложной. Дефицит электроэнергии и отключения электроэнергии будут критически зависеть от масштабов дальнейших российских атак и суровости зимнего периода.

По данным МВФ, в январе-октябре 2024 года серия российских атак на украинскую энергосистему повредила или уничтожила более 10 ГВт генерирующих мощностей, что составляет около половины пикового спроса прошлой зимы.

Несмотря на столь значительные потери, ситуация в энергетическом секторе оставалась относительно стабильной до ноября, когда Россия возобновила атаки на энергетику.