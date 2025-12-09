В Киеве обновили графики отключений электроэнергии

Компания ДТЭК опубликовала обновленные графики стабилизационных отключений света для Киева на сегодня, 9 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

Судя по обновленным графикам, в нескольких очередях увеличилось количество часов с отключением электроэнергии.

"Киев: обновленные графики отключений на 9 декабря. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - отметили в ДТЭК.

Удары по энергетике и отключения света

В ночь на 6 декабря российские войска совершили масштабную комбинированную атаку на украинскую энергосистему, после которой снова усилились отключения света.

Под обстрел попали объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Враг также целенаправленно атаковал теплоэлектростанции ДТЭК, что привело к серьезным повреждениям оборудования. Из-за интенсивных ударов атомные электростанции были вынуждены временно уменьшить производство электроэнергии.

В ночь на 7 декабря РФ нанесла новый удар по энергетической инфраструктуре в Кременчугском районе Полтавщины, использовав ракеты и ударные дроны. В результате атаки частично исчезли тепло- и водоснабжение в отдельных населенных пунктах.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что после ночных массированных ударов самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Черниговской и Донецкой областях.

При этом сегодня, 9 декабря, глава правительства Юлия Свириденко отметила, что в Украине по состоянию на сейчас по всей стране действуют три очереди графиков почасовых отключений электроэнергии. По ее словам, Кабмин работает над тем, чтобы сократить продолжительность отключений и обеспечить больше электроэнергии для населения.