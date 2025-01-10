ua en ru
Пт, 10 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу (отбой)

Пятница 10 января 2025 04:59
UA EN RU
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу (отбой) Фото: в Киевской области были зафиксированы дроны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве в ночь на 10 января во второй раз объявили воздушную тревогу. Причиной снова стали вражеские БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

"Воздушная тревога в городе Киев", - говорится в сообщении в 04:52.

Незадолго до сигнала в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что вражеские ударные дроны летят в направлении Борисполя и Броваров (Киевская область).

Обновлено в 05:12

В Киеве и Киевской области объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:59 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях. В этих регионах фиксируют ударные БпЛА противника.

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу (отбой)

Напомним, этой ночью россияне уже пытались атаковать столицу. Так, ближе к часу ночи вражеские дроны были зафиксированы в Киевской области. По ним работали силы ПВО.

Спустя приблизительно час, в 02:01, прозвучал сигнал тревоги в Киеве. После этого глава КГВА Тимур Ткаченко проинформировал, что в столице тоже работают силы ПВО.

Позже стало известно, что в Соломенском районе обломки беспилотников попали в многоэтажку. О пострадавших не сообщалось, однако в здании были выбиты окна, а также повреждены шесть автомобилей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Последний от администрации Байдена. США объявили о новом пакете помощи для Украины
Последний от администрации Байдена. США объявили о новом пакете помощи для Украины
DAILY
Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война