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В Киеве объявили воздушную тревогу: в области заметили "Шахеды"

Киев, Воскресенье 17 марта 2024 20:16
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В Киеве объявили воздушную тревогу: в области заметили "Шахеды" Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 17 марта, в Киеве объявили воздушную тревогу. В области были замечены российские "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВС Украины.

По данным Воздушных сил Украины, в Киеве и области есть угроза применения врагом ударных БПЛА.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:16 выглядит так:

В Киеве объявили воздушную тревогу: в области заметили &quot;Шахеды&quot;

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на четверг, 14 марта, российские войска атаковали дронами-камикадзе южные и центральные области.

Тогда же в Харькове было зафиксировано падение "Шахеда" в центре города в районе частных домов. Данные о предполагаемых пострадавших не поступали.

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