В Києві оголосили повітряну тривогу: в області помітили "Шахеди"

Сьогодні, 17 березня в Києві оголосили повітряну тривогу. В області було помічено російські "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗС України.

За даними Повітряних сил України, в Києві та області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Карта повітряних тривог станом на 20:16 виглядає так:

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на четвер, 14 березня, російські війська атакували дронами-камікадзе південні та центральні області.

Тоді ж у Харкові було зафіксовано падіння "Шахеда" у середмісті в районі приватних будинків. Дані про ймовірних постраждалих не надходили.

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