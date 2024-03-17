ua en ru
Нд, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Києві оголосили повітряну тривогу: в області помітили "Шахеди"

Київ, Неділя 17 березня 2024 20:16
UA EN RU
В Києві оголосили повітряну тривогу: в області помітили "Шахеди" Фото: в Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 березня в Києві оголосили повітряну тривогу. В області було помічено російські "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗС України.

За даними Повітряних сил України, в Києві та області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Карта повітряних тривог станом на 20:16 виглядає так:

В Києві оголосили повітряну тривогу: в області помітили &quot;Шахеди&quot;

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на четвер, 14 березня, російські війська атакували дронами-камікадзе південні та центральні області.

Тоді ж у Харкові було зафіксовано падіння "Шахеда" у середмісті в районі приватних будинків. Дані про ймовірних постраждалих не надходили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Війна Росії проти України Повітряна тривога
NEWS
В Придністров'ї заявили про "приліт" по військовій частині. В ГУР і Молдові відреагували
В Придністров'ї заявили про "приліт" по військовій частині. В ГУР і Молдові відреагували
DAILY
Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті