В Киеве объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов"
В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Военные предупредили об угрозе "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы Украины.
"БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления", - сообщили в Воздушных силах.
Заметим, что по состоянию на 20:03 воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях. Карта воздушных тревог сейчас выглядит так:
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве с ночи несколько раз раздавались взрывы и работала ПВО. Прямых попаданий в Киеве не было, но в шести районах столицы упали обломки. Возникли пожары, есть повреждения домов и авто, пострадал полицейский.
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