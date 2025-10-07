ua en ru
В Киеве объявляли четвертую тревогу за сутки: летят дроны

Украина, Вторник 07 октября 2025 23:42
В Киеве объявляли четвертую тревогу за сутки: летят дроны
Автор: Оксана Гапончук

Поздно вечером 7 октября в Киеве и ряде областей объявили очередную воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Российские войска начали новую волну комбинированных воздушных атак против Украины. Враг применяет ударные беспилотники и авиационные бомбы, направляя атаки на центральные и северные области страны.

Так, около 22:57 зафиксировано перемещение нескольких групп вражеских дронов из Запорожской области в направлении Днепропетровщины. Еще одна группа двигалась со стороны Херсонщины в северо-западном направлении, вероятно, в сторону центральных регионов.

В 23:11 Воздушные Силы сообщили о новой группе БпЛА, которая движется из Черниговской области в направлении Киевской области, в частности Броварского района.

Уже через несколько минут, в 23:22, появилось предупреждение о выходе дронов с северного направления непосредственно на Киев. Воздушная тревога объявлена в ряде регионов, в частности в столице.

Кроме того, в 23:23 зафиксированы пуски корректируемых авиабомб (КАБ) вражеской тактической авиацией по территории Запорожской области. Этот тип боеприпасов россия активно применяет для поражения объектов инфраструктуры и оборонительных позиций.

Карта тревог по состоянию на 13:38 выглядит следующим образом:

В Киеве объявляли четвертую тревогу за сутки: летят дроны

Напомним, накануне оккупанты беспилотниками ударили по Сумской общине - часть города имеет перебои с электроснабжением.

Также россияне били по Полтаве и области - там зафиксировано попадание в железнодорожное депо, часть города - без электроэнергии.

