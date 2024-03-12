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Желтый уровень опасности. Киевлян предупредили об ухудшении погоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: RBC.UA

Киевская городская военная администрация предупредила о желтом уровне опасности в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

По данным КГВА, в ближайшее время с удержанием до конца суток 12 марта, а также ночью и утром 13 марта на дорогах гололедица.

"I уровень опасности, желтый!" – говорится в сообщении.

Сегодня в Киеве резко изменилась погода. Город с самого утра заметает снегом.

По данным Укргидрометцентра, 13 марта в Украине кроме северо-восточных и восточных областей небольшой дождь и мокрый снег; в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и в Карпатах умеренные осадки. Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. А температура ночью снизится до малых "минусов".

Погода в Украине в марте 2024 года теплее обычной. Среднемесячная температура колеблется в пределах 1-7° тепла. Это на 1-2° выше нормы.

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