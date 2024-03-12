Жовтий рівень небезпеки. Киян попередили про погіршення погоди

За даними Укргідрометцентру, 13 березня в Україні, крім північно-східних та східних областей, невеликий дощ та мокрий сніг; на Вінничині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині та у Карпатах помірні опади. Вітер буде переважно південно-східний, 7-12 м/с. А температура вночі знизиться до малих "мінусів".

Погода в Україні в березні 2024 року тепліша за звичайну. Так, середньомісячна температура коливається в межах 1-7° тепла. Це на 1-2° вище за норму.

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