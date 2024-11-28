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В Киеве объявлена тревога из-за атаки "Шахедов": в городе работает ПВО (обновлено)

Фото: в Киеве раздавались взрывы из-за атаки дронов 28 ноября (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине вечером четверга, 28 ноября. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, вражеские беспилотники двигаются по территории Украины по разным направлениям.

В 22:41 сигнал тревоги был объявлен в Киеве.

"Киев – в районе города враждебны БпЛА. Находитесь в укрытиях!" – сообщили Воздушные силы.

Также корреспондент РБК-Украина сообщает о взрывах в Киеве.

Впоследствии в КГГА уточнили, что в городе работает ПВО по вражеским беспилотникам.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать ПВО.

Обновлено: взрывы в Киеве

Около одиннадцати часов вечера в районе Киева была слышна серия взрывов.

В мониторинговых группах объясняют это работой ПВО по вражеским дронам-камикадзе.

Обновлено: отбой тревоги

Около 23.25 в КГВА заявили об отбое угрозы вражеских воздушных атак для столицы.

Где объявлена тревога

Массированная атака 28 ноября

Сегодня утром Российская федерация нанесла масштабный удар по территории Украины. В этот раз во время воздушного нападения было обнаружено 188 средств.

Впоследствии выяснилось, что в результате атаки было зафиксировано 12 попаданий , в основном в объекты топливно-энергетического сектора.

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КиевВойна в УкраинеВоздушная тревогаАтака дронов