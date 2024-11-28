В Киеве объявлена тревога из-за атаки "Шахедов": в городе работает ПВО (обновлено)

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине вечером четверга, 28 ноября. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, вражеские беспилотники двигаются по территории Украины по разным направлениям.
В 22:41 сигнал тревоги был объявлен в Киеве.
"Киев – в районе города враждебны БпЛА. Находитесь в укрытиях!" – сообщили Воздушные силы.
Также корреспондент РБК-Украина сообщает о взрывах в Киеве.
Впоследствии в КГГА уточнили, что в городе работает ПВО по вражеским беспилотникам.
Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать ПВО.
Около одиннадцати часов вечера в районе Киева была слышна серия взрывов.
В мониторинговых группах объясняют это работой ПВО по вражеским дронам-камикадзе.
Около 23.25 в КГВА заявили об отбое угрозы вражеских воздушных атак для столицы.
Сегодня утром Российская федерация нанесла масштабный удар по территории Украины. В этот раз во время воздушного нападения было обнаружено 188 средств.
Впоследствии выяснилось, что в результате атаки было зафиксировано 12 попаданий , в основном в объекты топливно-энергетического сектора.
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