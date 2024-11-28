В Киеве объявлена тревога из-за атаки "Шахедов": в городе работает ПВО (обновлено)

По данным Воздушных сил, вражеские беспилотники двигаются по территории Украины по разным направлениям.

В 22:41 сигнал тревоги был объявлен в Киеве.

"Киев – в районе города враждебны БпЛА. Находитесь в укрытиях!" – сообщили Воздушные силы.

Также корреспондент РБК-Украина сообщает о взрывах в Киеве.

Впоследствии в КГГА уточнили, что в городе работает ПВО по вражеским беспилотникам.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать ПВО.

Обновлено: взрывы в Киеве

Около одиннадцати часов вечера в районе Киева была слышна серия взрывов.

В мониторинговых группах объясняют это работой ПВО по вражеским дронам-камикадзе.

Обновлено: отбой тревоги

Около 23.25 в КГВА заявили об отбое угрозы вражеских воздушных атак для столицы.

Где объявлена тревога