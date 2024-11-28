У Києві оголошено тривогу через атаку "Шахедів": у місті працює ППО

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері четверга, 28 листопада. У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, ворожі безпілотники рухаються територією України з різних напрямків. Їх зафіксовано у східних, південних, центральних та північних областях.
О 22:41 сигнал тривоги було оголошено у Києві.
"Київ - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - повідомили Повітряні сили.
Також кореспондент РБК-Україна повідомляє про вибухи у Києві.
Згодом у КМДА уточнили, що у місті працює ППО по ворожих безпілотниках.
Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.
Близько одинадцятої години вечора в районі міста Київ було чути серію вибухів.
В моніторингових групах пояснюють це роботою ППО по ворожих дронах-камікадзе.
Сьогодні вранці Російська федерація завдала масштабного удару по території України. Цього разу під час повітряного нападу було виявлено 188 засобів.
Згодом з'ясувалось, що внаслідок атаки було зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору.
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