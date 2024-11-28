У Києві оголошено тривогу через атаку "Шахедів": у місті працює ППО

За даними Повітряних сил, ворожі безпілотники рухаються територією України з різних напрямків. Їх зафіксовано у східних, південних, центральних та північних областях.

О 22:41 сигнал тривоги було оголошено у Києві.

"Київ - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - повідомили Повітряні сили.

Також кореспондент РБК-Україна повідомляє про вибухи у Києві.

Згодом у КМДА уточнили, що у місті працює ППО по ворожих безпілотниках.

Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Оновлено: вибухи у Києві

Близько одинадцятої години вечора в районі міста Київ було чути серію вибухів.

В моніторингових групах пояснюють це роботою ППО по ворожих дронах-камікадзе.

Де оголошено тривогу