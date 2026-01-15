RU

В Киеве объявлена воздушная тревога на фоне предупреждений об атаке дронов

Фото: киевляне в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Киеве утром 15 января объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!" - говорится в сообщении.

Перед тем в Воздушных силах ВСУ предупреждали о беспилотнике в Вышгородском районе, который движется курсом на Киев.

Также воздушная тревога объявлена в Киевской области, части Черниговской области и во Львове.

Карта воздушных тревог сейчас выглядит следующим образом

 

Удары РФ по Киеву

Как сообщало РБК-Украина, в среду, 14 января, в Киеве трижды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения РФ ударных беспилотников. Также сразу в нескольких районах столицы работала ПВО.

В последнее время российские войска существенно усилили удары по Киеву, применяя дроны-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты. Очередная массированная атака состоялась 13 января: с ночи противник использовал различные типы воздушного вооружения.

Около двух часов ночи по столице были выпущены баллистические ракеты, в городе прогремели взрывы. Под утро Киев снова подвергся ракетному обстрелу.

Вследствие повреждения энергетической инфраструктуры в городе ввели аварийные отключения электроэнергии. Из-за перебоев с питанием и сложной ситуации с безопасностью в отдельных регионах задерживалось движение пригородных поездов.

Кроме того, на правом берегу Киева временно приостанавливали работу наземного электротранспорта из-за дефицита электроэнергии. На части маршрутов запустили дублирующие автобусы.

