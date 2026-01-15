В Киеве объявлена воздушная тревога на фоне предупреждений об атаке дронов

Удары РФ по Киеву

Как сообщало РБК-Украина, в среду, 14 января, в Киеве трижды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения РФ ударных беспилотников. Также сразу в нескольких районах столицы работала ПВО.

В последнее время российские войска существенно усилили удары по Киеву, применяя дроны-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты. Очередная массированная атака состоялась 13 января: с ночи противник использовал различные типы воздушного вооружения.

Около двух часов ночи по столице были выпущены баллистические ракеты, в городе прогремели взрывы. Под утро Киев снова подвергся ракетному обстрелу.

Вследствие повреждения энергетической инфраструктуры в городе ввели аварийные отключения электроэнергии. Из-за перебоев с питанием и сложной ситуации с безопасностью в отдельных регионах задерживалось движение пригородных поездов.

Кроме того, на правом берегу Киева временно приостанавливали работу наземного электротранспорта из-за дефицита электроэнергии. На части маршрутов запустили дублирующие автобусы.