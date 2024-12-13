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Россияне запустили по Украине "Шахеды": где угроза ударов

Пятница 13 декабря 2024 21:40
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Россияне запустили по Украине "Шахеды": где угроза ударов Иллюстративное фото: украинские защитники сбивают российские дроны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты вечером 13 декабря снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Воздушную тревогу объявили уже в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Согласно данным Воздушных сил, сейчас дроны фиксируют:

  • несколько групп в Черниговской области в юго-западном направлении;
  • несколько групп из Сумской области на Полтавскую;
  • несколько групп в Полтавской области в юго-западном направлении;
  • из Днепропетровской области на Кировоградскую;
  • несколько групп на востоке Харьковской области, курс западный;
  • на границе Черкасской и Полтавской областей;
  • на востоке Кировоградской области в юго-западном направлении.

Обновлено 22:21

  • группа БПЛА в Киевской области (Бориспольский район);
  • ударный БПЛА из Черниговской области курсом на Броварской район Киевской области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:25

Россияне запустили по Украине &quot;Шахеды&quot;: где угроза ударов

Обстрел Украины 13 декабря

Утром 13 декабря Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Под ударом была энергетика. По данным Воздушных сил, террористы применили 94 ракеты и 193 дрона.

Силам ПВО в целом удалось уничтожить 81 ракету и 80 ударных дронов типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

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