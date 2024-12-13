Россияне запустили по Украине "Шахеды": где угроза ударов
Иллюстративное фото: украинские защитники сбивают российские дроны (Getty Images)
Российские оккупанты вечером 13 декабря снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Воздушную тревогу объявили уже в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
Согласно данным Воздушных сил, сейчас дроны фиксируют:
- несколько групп в Черниговской области в юго-западном направлении;
- несколько групп из Сумской области на Полтавскую;
- несколько групп в Полтавской области в юго-западном направлении;
- из Днепропетровской области на Кировоградскую;
- несколько групп на востоке Харьковской области, курс западный;
- на границе Черкасской и Полтавской областей;
- на востоке Кировоградской области в юго-западном направлении.
Обновлено 22:21
- группа БПЛА в Киевской области (Бориспольский район);
- ударный БПЛА из Черниговской области курсом на Броварской район Киевской области.
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:25
Обстрел Украины 13 декабря
Утром 13 декабря Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Под ударом была энергетика. По данным Воздушных сил, террористы применили 94 ракеты и 193 дрона.
Силам ПВО в целом удалось уничтожить 81 ракету и 80 ударных дронов типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.
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