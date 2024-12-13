Россияне запустили по Украине "Шахеды": где угроза ударов

Российские оккупанты вечером 13 декабря снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Воздушную тревогу объявили уже в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Обстрел Украины 13 декабря

Утром 13 декабря Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Под ударом была энергетика. По данным Воздушных сил, террористы применили 94 ракеты и 193 дрона.

Силам ПВО в целом удалось уничтожить 81 ракету и 80 ударных дронов типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

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