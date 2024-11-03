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В Киеве объявлена воздушная тревога

Воскресенье 03 ноября 2024 23:27
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В Киеве объявлена воздушная тревога Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!" – говорится в сообщении КГВА.

Воздушные Силы сообщили об ударном БПЛА со стороны Дымера курсом на Киев.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вражеских БпЛА на столицу с севера (со стороны Вышгорода).

Напомним, в ночь на 3 ноября в Киеве и ряде областей несколько раз за ночь объявляли тревогу. В Киеве раздавались взрывы . ПВО работала также в Киевской области.

В Шевченковском районе столицы обломками было повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электросети. В не менее пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы. В Киеве также повреждены корпус и общежитие университета.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия за неделю нанесла сотни авиационных ударов по Украине. Оккупанты применили бомбы, ракеты и дроны.

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