В Киеве объявлена воздушная тревога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вражеских БпЛА на столицу с севера (со стороны Вышгорода).

Воздушные Силы сообщили об ударном БПЛА со стороны Дымера курсом на Киев.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!" – говорится в сообщении КГВА.

Напомним, в ночь на 3 ноября в Киеве и ряде областей несколько раз за ночь объявляли тревогу. В Киеве раздавались взрывы . ПВО работала также в Киевской области.

В Шевченковском районе столицы обломками было повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электросети. В не менее пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы. В Киеве также повреждены корпус и общежитие университета.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия за неделю нанесла сотни авиационных ударов по Украине. Оккупанты применили бомбы, ракеты и дроны.

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