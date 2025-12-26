ua en ru
В Киеве объявлена воздушная тревога: какая причина

Киев, Пятница 26 декабря 2025 10:44
UA EN RU
В Киеве объявлена воздушная тревога: какая причина Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня днем, 26 декабря в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения ударных беспилотников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах проинформировали, что в 10:30 зафиксировали ударный беспилотник над населенным пунктом Любичев, который двигался курсом на Киев.

Где объявили тревогу

По состоянию на 10:30 карта воздушных тревог выглядит так: сигнал объявлен в Киеве и частично в Киевской области. Тревога также действует в отдельных районах Черниговской, Житомирской, Ровенской и Волынской областей.

Кроме того, воздушная тревога продолжается в Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

В Киеве объявлена воздушная тревога: какая причина

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны

Обстрел Украины 26 декабря

Напомним, сегодня ночью Силы противовоздушной обороны нейтрализовали 73 российских беспилотника в северных, южных и восточных регионах. В целом армия РФ выпустила по Украине 99 дронов и одну баллистическую ракету.

В частности, россияне атаковали Николаев и пригород несколькими ударными дронами, предварительно типа "Молния". В результате обстрела часть Николаевского района осталась без света.

В Одессе поражен один из объектов инфраструктуры в результате атаки беспилотника. Возник пожар. Продолжаются работы по ликвидации последствий удара.

