В Киеве объявлена воздушная тревога: какая причина

Сегодня днем, 26 декабря в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения ударных беспилотников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах проинформировали, что в 10:30 зафиксировали ударный беспилотник над населенным пунктом Любичев, который двигался курсом на Киев.

Где объявили тревогу

По состоянию на 10:30 карта воздушных тревог выглядит так: сигнал объявлен в Киеве и частично в Киевской области. Тревога также действует в отдельных районах Черниговской, Житомирской, Ровенской и Волынской областей.

Кроме того, воздушная тревога продолжается в Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны