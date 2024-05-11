В Киеве произошла авария на трубопроводе: несколько улиц в центре без воды

Авария на трубопроводе в Киеве произошла в субботу, 11 мая. Несколько улиц в центральных районах столицы остались без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

Произошло повреждение водопроводной магистрали диаметром 500 мм по улице Константиновская, 68. Временно без воды остались улицы Межигорская, Спасская, Юрковская, Константиновская. Специалисты "Киевводоканала" работают над устранением аварийной ситуации. В КГГА не уточнили, когда завершатся ремонтные работы. скриншот google.com/maps