В Киеве произошел прорыв воды на проспекте, движение транспорта затруднено

Авария на водопроводной сети произошла утром 8 февраля в Голосеевском районе Киева. Движение транспорта затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева в Telegram.

Добавим, что вблизи станций метро "Теремки", "Ипподром" и "Выставочный центр" утром наблюдаются пробки.

Полиция предупреждает, что движение транспорта вблизи места аварии затруднено. Водителей призывают учитывать это во время поездок.

Прорыв холодной воды произошел на проспекте Академика Глушкова, недалеко от съезда на улицу Василия Касияна. Там вода залила проезжую часть.

Напомним, недавно в Киеве произошло два повреждения на водопроводах. Без воды осталось 10 домов, школа и детские сады.

Также недавно в Киеве прорвало трубу на левом берегу. Там подтопило парковку.

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