RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Киеве ожидаются сильные заморозки: названы даты

Фото: осень в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

В Киеве на 18-20 октября объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях. На столицу надвигаются заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Ночью температура опустится до -3°, а днем ожидается + 8-+10° тепла.

Отмечается, что из-за сильных заморозков и возможной гололедицы на дорогах введен II уровень опасности, оранжевый.

Водителям рекомендуют соблюдать безопасную скорость, избегать резких маневров и обеспечить чистоту лобового стекла. Особенно важно соблюдать безопасную дистанцию и использовать аварийную световую сигнализацию во время остановок.

В КМВА жителей столицы призывали соблюдать осторожность и соблюдать правила безопасности на дороге.

Отопительный сезон в Украине

Из-за понижения температуры отопительный сезон постепенно начинается в Украине. Тепло появилось уже у жителей Винницы,Тернополя ,Хмельницкого, Чернигова.

В Киеве, а также в Бориспольской общине отопительный сезон тоже уже стартовал.

Городские администрации контролируют готовность теплосетей, а приоритетом остается подключение больниц, детсадов и школ.

Энергетическая система страны работает стабильно. Известно, что запасы газа и угля для отопительного сезона полностью обеспечены.

Энергетики и коммунальщики готовы к возможным вызовам, которые могут вызвать грядущие российские обстрелы.

 

Также сегодня в Бровах была названа дата начала отопительного сезона в городе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрКиев