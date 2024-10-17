В Киеве ожидаются сильные заморозки: названы даты

В Киеве на 18-20 октября объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях. На столицу надвигаются заморозки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
Ночью температура опустится до -3°, а днем ожидается + 8-+10° тепла.
Отмечается, что из-за сильных заморозков и возможной гололедицы на дорогах введен II уровень опасности, оранжевый.
Водителям рекомендуют соблюдать безопасную скорость, избегать резких маневров и обеспечить чистоту лобового стекла. Особенно важно соблюдать безопасную дистанцию и использовать аварийную световую сигнализацию во время остановок.
В КМВА жителей столицы призывали соблюдать осторожность и соблюдать правила безопасности на дороге.
Из-за понижения температуры отопительный сезон постепенно начинается в Украине. Тепло появилось уже у жителей Винницы,Тернополя ,Хмельницкого, Чернигова.
В Киеве, а также в Бориспольской общине отопительный сезон тоже уже стартовал.
Городские администрации контролируют готовность теплосетей, а приоритетом остается подключение больниц, детсадов и школ.
Энергетическая система страны работает стабильно. Известно, что запасы газа и угля для отопительного сезона полностью обеспечены.
Энергетики и коммунальщики готовы к возможным вызовам, которые могут вызвать грядущие российские обстрелы.
Также сегодня в Бровах была названа дата начала отопительного сезона в городе.
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