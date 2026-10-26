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В Киеве обстрелом повреждено общежитие, в сети пишут о ДТЭУ

23:12 26.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: спасатель на пожаре в Киеве (Getty Images)

Россия попала рядом с общежитием Киевского университета. В сети пишут, что это ДТЭУ. Есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Киевской МВА в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Россия обстреляла общежитие

В Деснянском районе в результате российских обстрелов зафиксировано повреждение общежития учебного заведения , заявили в КМВА.

Позже Кличко добавил, что попадание было возле общежития одного из университетов.

"В здании общежития выбило окна. Пожара нет", - заявил он.

В настоящее время подтверждена информация об одной пострадавшей.

"20-летнюю девушку госпитализировали", – говорит городской голова.

В соцсетях пишут, что попадание было в общежитие Государственного торгово-экономического университета. Перед зданием образовалась большая воронка от "прилета".

Ранее РБК-Украина писало, что около 22.00 26 октября оккупанты ударили по Киеву баллистическими ракетами.

Кроме того, зафиксировано попадание возле одной из станций метро в Киеве. Также атакована бригада медиков, которая ехала по вызову.

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