В Киеве обстрелом повреждено общежитие, в сети пишут о ДТЭУ

Россия попала рядом с общежитием Киевского университета. В сети пишут, что это ДТЭУ. Есть пострадавшая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Киевской МВА в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
В Деснянском районе в результате российских обстрелов зафиксировано повреждение общежития учебного заведения , заявили в КМВА.
Позже Кличко добавил, что попадание было возле общежития одного из университетов.
"В здании общежития выбило окна. Пожара нет", - заявил он.
В настоящее время подтверждена информация об одной пострадавшей.
"20-летнюю девушку госпитализировали", – говорит городской голова.
В соцсетях пишут, что попадание было в общежитие Государственного торгово-экономического университета. Перед зданием образовалась большая воронка от "прилета".
Ранее РБК-Украина писало, что около 22.00 26 октября оккупанты ударили по Киеву баллистическими ракетами.
Кроме того, зафиксировано попадание возле одной из станций метро в Киеве. Также атакована бригада медиков, которая ехала по вызову.