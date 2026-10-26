У Києві обстрілом пошкоджено гуртожиток, у мережі пишуть про ДТЕУ

Росія обстріляла гуртожиток

У Деснянському районі унаслідок російського обстрілу зафіксовано пошкодження гуртожитку навчального закладу, заявили у КМВА.

Пізніше Кличко додав, що влучання було біля гуртожитку одного з університетів.

"У будівлі гуртожитку повибивало вікна. Пожежі немає", - заявив він.



Наразі є підтверджена інформація про одну постраждалу.

"20-річну дівчину госпіталізували", - каже міський голова.

У соцмережах пишуть, що влучання було у гуртожиток Державного торговельно-економічного університету. Перед будівлею утворилася велика вирва від "прильоту".