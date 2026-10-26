У Києві обстрілом пошкоджено гуртожиток, у мережі пишуть про ДТЕУ

Росія поцілила поряд з гуртожитком Київського університету. У мережі пишуть, що це ДТЕУ. Є постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Київської МВА у Telegram та міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram.
У Деснянському районі унаслідок російського обстрілу зафіксовано пошкодження гуртожитку навчального закладу, заявили у КМВА.
Пізніше Кличко додав, що влучання було біля гуртожитку одного з університетів.
"У будівлі гуртожитку повибивало вікна. Пожежі немає", - заявив він.
Наразі є підтверджена інформація про одну постраждалу.
"20-річну дівчину госпіталізували", - каже міський голова.
У соцмережах пишуть, що влучання було у гуртожиток Державного торговельно-економічного університету. Перед будівлею утворилася велика вирва від "прильоту".
Раніше РБК-Україна писало, що близько 22.00 26 жовтня окупанти ударили по Києву балістичними ракетами.
Крім того, зафіксовано влучання біля однієї зі станцій метро у Києві. Також атаковано бригаду медиків, яка їхала на виклик.