Россия ударила дронами по Киевщине: травмирована женщина
Оккупанты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Броварского района Киевщины. Есть пострадавшая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской областной военной администрации в Telegram.
РФ атаковала Броварский район
Администрация области отметила, что в результате очередной атаки вражеских ударных дронов в районе травмирована женщина.
"Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщила Киевская ОВА.
Также дроновые обстрелы повредили частный дом и складское помещение.
По состоянию на 21:00 воздушная опасность для Броварского района продолжается.
"Просим всех не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - призвали в администрации.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о реактивных БПЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину.
РБК-Украина писало, что российские дроны во второй раз за сутки 2 августа атаковали складв онлайн-гипермаркета ROZETKA в Броварах.
В ночь на 14 марта оккупанты атаковали Бровары. В результате массированного обстрела было уничтожено производство украинского бренда одежды JUL и Tago.
Кроме того, из-за атаки РФ в городе Бровары в ночь на 29 ноября 2025 года были разрушены 8 и 9 этажи девятиэтажки.