RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Киеве ограничили движение по красной и зеленой линиях метро: в чем причина

Иллюстративное фото: в Киеве две станции работают в режиме укрытия (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 12 ноября, вечером ограничено движение по красной линии метро. Две центральные станции работают в режиме укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"Движение поездов по красной линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Театральная", - сказано в сообщении КГГА. 

Там уточнили, что станции "Крещатик" и "Арсенальная" работают только в режиме укрытия. 

В ведомстве также напомнили, что во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам. 

Обновлено 18:24

В КГГА отметили, что ограничено движение метро и по зеленой линии. Поезда движутся от станции "Сырец" до станции "Зверинецкая" и от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор". 

Станции "Выдубичи" и "Славутич" работают в режиме укрытия. 

Обновлено 18:58

В КГГА отметили, что в режиме укрытия также работает станция метро "Зверинецкая". 

Поезда по зеленой линии курсируют от станции "Сырец" до станции "Печерская" и от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

Важно отметить, что в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги, поэтому метро будет работать в обычном режиме. 

 

Воздушная тревога в Киеве

Напомним, сегодня вечером в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Это касается и Киева.

Воздушные силы предупреждали, что в районе Броваров заметили российский ударный дрон. Он направлялся в сторону Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевХрещатик МетроВоздушная тревога