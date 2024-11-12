В Киеве ограничили движение по красной и зеленой линиях метро: в чем причина

"Движение поездов по красной линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Театральная", - сказано в сообщении КГГА.

Там уточнили, что станции "Крещатик" и "Арсенальная" работают только в режиме укрытия.

В ведомстве также напомнили, что во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам.

Обновлено 18:24

В КГГА отметили, что ограничено движение метро и по зеленой линии. Поезда движутся от станции "Сырец" до станции "Зверинецкая" и от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

Станции "Выдубичи" и "Славутич" работают в режиме укрытия.

Обновлено 18:58

В КГГА отметили, что в режиме укрытия также работает станция метро "Зверинецкая".

Поезда по зеленой линии курсируют от станции "Сырец" до станции "Печерская" и от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

Важно отметить, что в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги, поэтому метро будет работать в обычном режиме.