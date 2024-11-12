У Києві обмежили рух червоною та зеленою лініями метро: в чому причина

У Києві сьогодні, 12 листопада, ввечері обмежено рух червоною лінією метро. Дві центральні станції працюють у режимі укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.
"Рух потягів червоною лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", - сказано в повідомленні КМДА.
Там уточнили, що станції "Хрещатик" та "Арсенальна" працюють лише в режимі укриття.
У відомстві також нагадали, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.
Оновлено 18:24
У КМДА зазначили, що обмежено рух метро і зеленою лінією. Потяги рухаються від станції "Сирець" до станції "Звіринецька" та від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".
Станції "Видубичі" та "Славутич" працюють у режимі укриття.
Нагадаємо, сьогодні ввечері у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. Це стосується й Києва.
Повітряні сили попереджали, що у районі Броварів помітили російський ударний дрон. Він прямував у бік Києва.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.