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У Києві обмежили рух червоною та зеленою лініями метро: в чому причина

Ілюстративне фото: у Києві дві станції працюють у режимі укриття (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 12 листопада, ввечері обмежено рух червоною лінією метро. Дві центральні станції працюють у режимі укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

"Рух потягів червоною лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", - сказано в повідомленні КМДА.

Там уточнили, що станції "Хрещатик" та "Арсенальна" працюють лише в режимі укриття.

У відомстві також нагадали, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Оновлено 18:24

У КМДА зазначили, що обмежено рух метро і зеленою лінією. Потяги рухаються від станції "Сирець" до станції "Звіринецька" та від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

Станції "Видубичі" та "Славутич" працюють у режимі укриття.

Повітряна тривога у Києві

Нагадаємо, сьогодні ввечері у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. Це стосується й Києва.

Повітряні сили попереджали, що у районі Броварів помітили російський ударний дрон. Він прямував у бік Києва.

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