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Киевляне просят увеличить количество мусорных баков в городе: в чем причина

Киев, Понедельник 14 октября 2024 16:12
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Киевляне просят увеличить количество мусорных баков в городе: в чем причина Фото: баки для мусора (kks.kyiv.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Киевляне просят местные власти увеличить количество мусорных баков в городе. Эта инициатива объясняется необходимостью улучшения экологической ситуации в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию на сайте КГГА.

Петиция была опубликована на сайте Киевской городской рады 19 августа 2024, а её авторка - Евгения Ходаченко.

"Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам 42-128-4690-88, установка мусорных баков регулируется правилами, которые касаются не только придомовых территорий, но и общественных мест, активно посещаемых людьми. Для установки контейнера необходимо получить разрешение от местных властей. Если этого не сделать, установка будет считаться незаконной." - говорится в тексте петиции.

В ответ на эту проблему активные граждане подписали петицию, обращенную к органам власти города с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества мусорных баков.

Авторка считает, что решение вопроса с недостатком мусорных баков существенно улучшит санитарное состояние города и повысит комфортность проживания для киевлян. Важно не только установить новые контейнеры, но и обеспечить их регулярное обслуживание, чтобы избежать переполненности и появления неприятных ситуаций.

Санитарные правила содержания территорий населенных мест:

Согласно санитарным нормам 42-128-4690-88, на всех площадях, улицах, в садах, парках, на вокзалах, в аэропортах, на пристанях, рынках, остановках городского транспорта и других общественных местах необходимо установить достаточное количество урн для мусора. Эти меры направлены на улучшение санитарного состояния городов и обеспечение комфорта граждан.

Расстояние между урнами будет определяться органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования территории. Однако максимальные расстояния установлены: не более 40 метров на оживленных участках и 100 метров на менее людных. Кроме того, установка урн обязательно должна производиться в местах остановки городского транспорта и у входа в метро.

Также,напомним,что в Украине существует система штрафов, которая предусматривает наказание за неуборку мусора. По данным законодательства, штрафы за ненадлежащее содержание территории могут колебаться от 340 до 1700 гривен, в зависимости от того, кто является нарушителем – будь то обычные граждане, чиновники или частные компании. Статья 152 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населённых пунктов и их территорий. Для граждан установлен штраф в размере от 340 до 1 360 грн, а для должностных лиц и предпринимателей – от 850 до 1 700 грн.

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