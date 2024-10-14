Киевляне просят увеличить количество мусорных баков в городе: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию на сайте КГГА.

Петиция была опубликована на сайте Киевской городской рады 19 августа 2024, а её авторка - Евгения Ходаченко.

"Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам 42-128-4690-88, установка мусорных баков регулируется правилами, которые касаются не только придомовых территорий, но и общественных мест, активно посещаемых людьми. Для установки контейнера необходимо получить разрешение от местных властей. Если этого не сделать, установка будет считаться незаконной." - говорится в тексте петиции.

В ответ на эту проблему активные граждане подписали петицию, обращенную к органам власти города с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества мусорных баков.

Авторка считает, что решение вопроса с недостатком мусорных баков существенно улучшит санитарное состояние города и повысит комфортность проживания для киевлян. Важно не только установить новые контейнеры, но и обеспечить их регулярное обслуживание, чтобы избежать переполненности и появления неприятных ситуаций.

Санитарные правила содержания территорий населенных мест:

Согласно санитарным нормам 42-128-4690-88, на всех площадях, улицах, в садах, парках, на вокзалах, в аэропортах, на пристанях, рынках, остановках городского транспорта и других общественных местах необходимо установить достаточное количество урн для мусора. Эти меры направлены на улучшение санитарного состояния городов и обеспечение комфорта граждан.

Расстояние между урнами будет определяться органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования территории. Однако максимальные расстояния установлены: не более 40 метров на оживленных участках и 100 метров на менее людных. Кроме того, установка урн обязательно должна производиться в местах остановки городского транспорта и у входа в метро.