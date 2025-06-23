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В Киеве на фоне угрозы баллистики прозвучали мощные взрывы

Понедельник 23 июня 2025 02:40
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В Киеве на фоне угрозы баллистики прозвучали мощные взрывы Фото: в Киеве было слышно около 5 взрывов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 23 июня в Киеве прозвучала серия очень сильных взрывов. Украинцев предупреждали об угрозе применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения", - говорилось в сообщении КГВА в 02:28.

В то же время военные предупредили, что фиксируют скоростные цели курсом на Белую Церковь (Киевская область).

После этого в Киеве были слышны очень громкие взрывы. Примерно около 5 раз.

Уже в 02:38 Воздушные написали о еще одной скоростной цели из Черниговской области курсом на Киевскую. Однако через несколько минут сообщили, что цель не фиксируется. В то же время в Киеве была слышна работа ПВО и еще один взрыв.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:40 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве на фоне угрозы баллистики прозвучали мощные взрывы

Обстрел Киева

Напомним, что этой ночью враг массированно атакует Киев и Киевскую область дронами. Уже официально было сообщено, что атака этой ночью в основном направлена именно на столицу.

В результате вражеского обстрела в нескольких районах столицы зафиксированы последствия. В частности, есть повреждения, пожары и пострадавшие.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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